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Epochenepos Odyssee

Wie Nolan seine Darsteller ohne Handy kontaktiert

Stars & Society
19.07.2026 15:39
Der Regisseur mit seiner Frau, Produzentin Emma Thomas, die seine Anrufe anzukündigen scheint.
Der Regisseur mit seiner Frau, Produzentin Emma Thomas, die seine Anrufe anzukündigen scheint.(Bild: AP/Scott A Garfitt)
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Von krone.at

Für seinen neuen Film „Die Odyssee“ engagierte Regisseur Christopher Nolan unter anderem Hollywoodstar Matt Damon – doch die Anfrage lief alles andere als gewöhnlich ab. Denn, wie der 55-jährige Schauspieler dem Branchenblatt „People“ verriet: „Chris hat bekanntlich kein Telefon.“

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Für seinen neuen Film, dem Epochenethos „Die Odyssee“ hat Regisseur Christopher Nolan ein überaus starbesetztes Team aus Schauspielern und Schauspielerinnen engagiert. Doch die Kontaktaufnahme zu ihnen dürfte durchaus ungewöhnlich gewesen sein.

Der 55-jährige Regisseur hinter „The Dark Knight Rises“ oder „Tenet“ würde vor einem Anruf immer seine Frau, die Produzentin Emma Thomas vorschicken. Sie hat bereits viele seiner Filme produziert und 2024 für „Oppenheimer“ den Oscar erhalten. Sie hätte auch Schauspieler und „Die Odyssee“-Hauptrolle Matt Damon vor dem Anruf Nolans informiert. „Hast du heute Zeit für einen Anruf?“, zitiert der Schauspieler aus der Nachricht von Thomas.

Anruf von einer unbekannten Nummer
„Dann bekommt man einen Anruf von einer unbekannten Nummer.“ Nolan greife einfach zu irgendeinem freien Apparat in den Universal Studios. „Er rief an, und wir redeten zehn, fünfzehn Minuten“, berichtet Damon, der zuvor bereits mit Nolan mehrere Filme gedreht hatte („Oppenheimer“, „Interstellar“).

Dass der Regisseur bereits ein neues Projekt plane, habe Damon nicht erwartet. „Es war keine sechs Monate nach dem ganzen Oscar-Trubel um „Oppenheimer“.“ Doch Nolan verkündete in dem Gespräch, einen neuen Film drehen zu wollen. Und Damon sollte einer der Hauptdarsteller werden.

Christopher Nolan beim Dreh zu „Die Odyssee“ mit Matt Damon als Odysseus und Zendaya als Athene ...
Christopher Nolan beim Dreh zu „Die Odyssee“ mit Matt Damon als Odysseus und Zendaya als Athene vor der Kamera.(Bild: Melinda Sue Gordon/Universal Pic)

In einem Interview mit dem „Hollywood Reporter“ hatte Nolan bereits 2023 verraten, er kommuniziere nicht über E-Mails oder Textnachrichten. Schon 2015 verriet er dem Magazin: Ein eigenes Handy brauche er nicht. „Es steht immer jemand in meiner Nähe, der mir auf die Schulter klopfen und mir ein Telefon in die Hand drücken kann, falls es nötig ist.“

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„Die Odyssee“ läuft seit Donnerstag im Kino. In dem Film nach Homers Epos verkörpert Damon den griechischen Helden Odysseus auf dessen jahrelanger, von Stürmen, Kämpfen und mythischen Gefahren geprägter Heimreise nach dem Trojanischen Krieg. Zur Besetzung des bildgewaltigen Kinospektakels gehören auch Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong‘o, Zendaya und Charlize Theron. Gedreht wurde an vielen Schauplätzen auf der ganzen Welt im IMAX-Format, das eine besonders hohe Auflösung ermöglicht.

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