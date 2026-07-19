Wie Nolan seine Darsteller ohne Handy kontaktiert

Für seinen neuen Film „Die Odyssee“ engagierte Regisseur Christopher Nolan unter anderem Hollywoodstar Matt Damon – doch die Anfrage lief alles andere als gewöhnlich ab. Denn, wie der 55-jährige Schauspieler dem Branchenblatt „People“ verriet: „Chris hat bekanntlich kein Telefon.“
Für seinen neuen Film, dem Epochenethos „Die Odyssee“ hat Regisseur Christopher Nolan ein überaus starbesetztes Team aus Schauspielern und Schauspielerinnen engagiert. Doch die Kontaktaufnahme zu ihnen dürfte durchaus ungewöhnlich gewesen sein.
Der 55-jährige Regisseur hinter „The Dark Knight Rises“ oder „Tenet“ würde vor einem Anruf immer seine Frau, die Produzentin Emma Thomas vorschicken. Sie hat bereits viele seiner Filme produziert und 2024 für „Oppenheimer“ den Oscar erhalten. Sie hätte auch Schauspieler und „Die Odyssee“-Hauptrolle Matt Damon vor dem Anruf Nolans informiert. „Hast du heute Zeit für einen Anruf?“, zitiert der Schauspieler aus der Nachricht von Thomas.
Anruf von einer unbekannten Nummer
„Dann bekommt man einen Anruf von einer unbekannten Nummer.“ Nolan greife einfach zu irgendeinem freien Apparat in den Universal Studios. „Er rief an, und wir redeten zehn, fünfzehn Minuten“, berichtet Damon, der zuvor bereits mit Nolan mehrere Filme gedreht hatte („Oppenheimer“, „Interstellar“).
Dass der Regisseur bereits ein neues Projekt plane, habe Damon nicht erwartet. „Es war keine sechs Monate nach dem ganzen Oscar-Trubel um „Oppenheimer“.“ Doch Nolan verkündete in dem Gespräch, einen neuen Film drehen zu wollen. Und Damon sollte einer der Hauptdarsteller werden.
In einem Interview mit dem „Hollywood Reporter“ hatte Nolan bereits 2023 verraten, er kommuniziere nicht über E-Mails oder Textnachrichten. Schon 2015 verriet er dem Magazin: Ein eigenes Handy brauche er nicht. „Es steht immer jemand in meiner Nähe, der mir auf die Schulter klopfen und mir ein Telefon in die Hand drücken kann, falls es nötig ist.“
„Die Odyssee“ läuft seit Donnerstag im Kino. In dem Film nach Homers Epos verkörpert Damon den griechischen Helden Odysseus auf dessen jahrelanger, von Stürmen, Kämpfen und mythischen Gefahren geprägter Heimreise nach dem Trojanischen Krieg. Zur Besetzung des bildgewaltigen Kinospektakels gehören auch Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong‘o, Zendaya und Charlize Theron. Gedreht wurde an vielen Schauplätzen auf der ganzen Welt im IMAX-Format, das eine besonders hohe Auflösung ermöglicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.