Wie Nolan seine Darsteller ohne Handy kontaktiert

Der 55-jährige Regisseur hinter „The Dark Knight Rises“ oder „Tenet“ würde vor einem Anruf immer seine Frau, die Produzentin Emma Thomas vorschicken. Sie hat bereits viele seiner Filme produziert und 2024 für „Oppenheimer“ den Oscar erhalten. Sie hätte auch Schauspieler und „Die Odyssee“-Hauptrolle Matt Damon vor dem Anruf Nolans informiert. „Hast du heute Zeit für einen Anruf?“, zitiert der Schauspieler aus der Nachricht von Thomas.