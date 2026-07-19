Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Royal genervt?

Prinz Harry: „Meine Kinder wachsen wie Unkraut“

Royals
19.07.2026 15:25
Prinz Harry bei den Invictus Games
Prinz Harry bei den Invictus Games(Bild: AP/Alberto Pezzali)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nur wenige Tage nach dem geheimen Treffen mit seinem Vater, König Charles, hat sich Prinz Harry (41) auf dem roten Teppich in den Vereinigten Staaten gezeigt – und dort überraschende Worte zu seiner kleinen Familie gefunden. Seine Ehefrau, Herzogin Meghan (44), war diesmal nicht dabei.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Harry war am Donnerstagabend bei der „Time100 Sports“-Gala in New York und wurde dort für sein Engagement rund um Invictus Games geehrt. Die Sportveranstaltung für Soldatinnen und Soldaten, die im Dienst verwundet wurden oder durch Erkrankungen bleibende Schäden erlitten haben, hatte er 2014 selbst gegründet. Der Name setzt sich aus lateinisch invictus („unbesiegt“, „unbezwungen“) und englisch Games („Spiele“) zusammen.

Der britische Royal trug auf der Gala einen dunklen Anzug mit weißem Hemd. Er zeigte sich bestens gelaunt und scherzte mit den Fotografinnen und Fotografen. Diese adelte Harry als die „höflichsten“ seiner Karriere. Zudem sprach er auf dem roten Teppich auch über seine Kinder Lilibet (5) und Archie (7). Meghan und die Kids seien bereits wieder nach Kalifornien geflogen, sagte er. Für Überraschung sorgte er aber mit seiner Aussage, dass die Kinder wie Unkraut wachsen würden. Das bedeutet aber nicht, dass der Prinz von seiner Tochter und seinem Sohn genervt ist. Die Formulierung sollte einfach zeigen, dass sie zu schnell groß werden. Dazu passt, dass der Wahl-US-Amerikaner die Worte freudestrahlend ausgesprochen haben soll.

Harry in Birmingham ...
Harry in Birmingham ...(Bild: AP/Alberto Pezzali)
Mit Ehefrau Meghan (Archivbild)
Mit Ehefrau Meghan (Archivbild)(Bild: AP/Rick Rycroft)

Neues Treffen mit Charles geplant?
Die Tage vor seiner New-York-Reise standen im Zeichen der Familie. Wie berichtet, waren Harry und Meghan am 10. Juli mit den gemeinsamen Kindern nach Gloucestershire gereist, um dort nach vier Jahren Harrys Vater, König Charles (77), und Stiefmutter, Königin Camilla (79), zu treffen. Die Familienzusammenführung blieb allerdings unvollständig, da Bruder, Prinz William (44), das Treffen mied und den Tag lieber bei einem Polo-Turnier für den guten Zweck verbrachte. Insiderinnen und Insider sagten zum Magazin „People“, dass das Verhältnis der beiden weiter „völlig zerrüttet“ sei.

Lesen Sie auch:
Prinz Harry gab während seines Besuchs in Großbritannien Ex-Rugby-Spieler Joe Marler ein ...
Süße Familientradition
Das hat sich Prinz Harry bei Mama Diana abgeschaut
14.07.2026
Erstmals seit 4 Jahren
Harry bringt Meghan und Kids nach Großbritannien
17.06.2026

Dafür könnte es eine Annäherung mit Charles gegeben haben. Laut Berichten plant er schon weitere Reisen nach Großbritannien. Laut „Mirror“ führt Harry derzeit Gespräche bezüglich der Sicherheitsvorkehrungen für ihn und Meghan sowie die Kinder. In der Vergangenheit wurde dem 41-Jährigen der Personenschutz entzogen, den die britischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler finanziert hatten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
19.07.2026 15:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Unheilbar krank: Ski-Ass muss Karriere beenden
157.567 mal gelesen
Christophe Torrent muss seine Karriere beenden.
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
125.290 mal gelesen
Symbolbild
Oberösterreich
Vater und langjähriger Feuerwehrchef getötet
110.588 mal gelesen
Krone Plus Logo
Johann P. (r.) übergab im Vorjahr sein Amt – nun trauert die FF Rain um ihren langjährigen ...
Innenpolitik
Brisant! So viele Flüchtlinge leben von Steuergeld
1788 mal kommentiert
Ein Flüchtlingsstrom anno 2015 im Jahr der Massenzuwanderung an der österreichischen Grenze. Bis ...
Innenpolitik
Neue Umfrage: SPÖ muss sogar um Platz 3 zittern
1748 mal kommentiert
Mit Andreas Babler geht es für die SPÖ in den Umfragen weiter steil bergab. 
Ausland
Putin übt Vergeltung für „russisches Amazon“
1545 mal kommentiert
Russland hat mit massiven Luftangriffen (links) auf die Zerstörung der ...
Mehr Royals
Royal genervt?
Prinz Harry: „Meine Kinder wachsen wie Unkraut“
Zu lockere Regeln?
Marius dürfte im Hausarrest sogar Partys feiern
Camilla wird 79
König Charles spült den Fußball-Frust runter
„Bin kein Bankomat“
Elton John verweigert Prinz Harry Millionen-Hilfe
William storniert Flug
Felipe reist mit Letizia & Töchtern zum WM-Finale
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf