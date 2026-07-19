Prinz Harry: „Meine Kinder wachsen wie Unkraut“

Der britische Royal trug auf der Gala einen dunklen Anzug mit weißem Hemd. Er zeigte sich bestens gelaunt und scherzte mit den Fotografinnen und Fotografen. Diese adelte Harry als die „höflichsten“ seiner Karriere. Zudem sprach er auf dem roten Teppich auch über seine Kinder Lilibet (5) und Archie (7). Meghan und die Kids seien bereits wieder nach Kalifornien geflogen, sagte er. Für Überraschung sorgte er aber mit seiner Aussage, dass die Kinder wie Unkraut wachsen würden. Das bedeutet aber nicht, dass der Prinz von seiner Tochter und seinem Sohn genervt ist. Die Formulierung sollte einfach zeigen, dass sie zu schnell groß werden. Dazu passt, dass der Wahl-US-Amerikaner die Worte freudestrahlend ausgesprochen haben soll.