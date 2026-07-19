Prinz Harry: „Meine Kinder wachsen wie Unkraut“

Nur wenige Tage nach dem geheimen Treffen mit seinem Vater, König Charles, hat sich Prinz Harry (41) auf dem roten Teppich in den Vereinigten Staaten gezeigt – und dort überraschende Worte zu seiner kleinen Familie gefunden. Seine Ehefrau, Herzogin Meghan (44), war diesmal nicht dabei.
Harry war am Donnerstagabend bei der „Time100 Sports“-Gala in New York und wurde dort für sein Engagement rund um Invictus Games geehrt. Die Sportveranstaltung für Soldatinnen und Soldaten, die im Dienst verwundet wurden oder durch Erkrankungen bleibende Schäden erlitten haben, hatte er 2014 selbst gegründet. Der Name setzt sich aus lateinisch invictus („unbesiegt“, „unbezwungen“) und englisch Games („Spiele“) zusammen.
Der britische Royal trug auf der Gala einen dunklen Anzug mit weißem Hemd. Er zeigte sich bestens gelaunt und scherzte mit den Fotografinnen und Fotografen. Diese adelte Harry als die „höflichsten“ seiner Karriere. Zudem sprach er auf dem roten Teppich auch über seine Kinder Lilibet (5) und Archie (7). Meghan und die Kids seien bereits wieder nach Kalifornien geflogen, sagte er. Für Überraschung sorgte er aber mit seiner Aussage, dass die Kinder wie Unkraut wachsen würden. Das bedeutet aber nicht, dass der Prinz von seiner Tochter und seinem Sohn genervt ist. Die Formulierung sollte einfach zeigen, dass sie zu schnell groß werden. Dazu passt, dass der Wahl-US-Amerikaner die Worte freudestrahlend ausgesprochen haben soll.
Neues Treffen mit Charles geplant?
Die Tage vor seiner New-York-Reise standen im Zeichen der Familie. Wie berichtet, waren Harry und Meghan am 10. Juli mit den gemeinsamen Kindern nach Gloucestershire gereist, um dort nach vier Jahren Harrys Vater, König Charles (77), und Stiefmutter, Königin Camilla (79), zu treffen. Die Familienzusammenführung blieb allerdings unvollständig, da Bruder, Prinz William (44), das Treffen mied und den Tag lieber bei einem Polo-Turnier für den guten Zweck verbrachte. Insiderinnen und Insider sagten zum Magazin „People“, dass das Verhältnis der beiden weiter „völlig zerrüttet“ sei.
Dafür könnte es eine Annäherung mit Charles gegeben haben. Laut Berichten plant er schon weitere Reisen nach Großbritannien. Laut „Mirror“ führt Harry derzeit Gespräche bezüglich der Sicherheitsvorkehrungen für ihn und Meghan sowie die Kinder. In der Vergangenheit wurde dem 41-Jährigen der Personenschutz entzogen, den die britischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler finanziert hatten.
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