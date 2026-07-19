Gedopter Messi, Haaland-Schreck & Flüchtling Undav

Eine Fotocollage zeigt etwa eine Gegenüberstellung von zwei Bildern. Über dem ersten steht „Europäische Städte, wenn Japan verliert“, darunter ist das Foto einer sauberen, leeren Innenstadt zu sehen. Das zweite Foto zeigt eine Straße mit umgekippten, brennenden Fahrzeugen und Trümmern – „Europäische Städte, wenn Marokko verliert“, heißt es darüber. Das verwendete Foto der verwüsteten Straße wurde aus dem Kontext gerissen, es stammt aus dem Jahr 2022 und zeigt Ausschreitungen in Paris. Das Bild wurde, so im dpa-Faktencheck beschrieben, bereits mehrfach im falschen Kontext verbreitet – immer wieder in islamfeindlichen Beiträgen.