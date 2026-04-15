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Wegen KI: Snapchat streicht ein Sechstel der Jobs

Digital
15.04.2026 19:06
(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Snapchat-Betreiber Snap verkleinert wegen des verstärkten KI-Einsatzes die Belegschaft. Das Unternehmen kündigte am Mittwoch die Streichung von etwa 1000 Stellen an. Dies entspricht 16 Prozent der Beschäftigten.

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Auf das Gesamtjahr hochgerechnet summierten sich die Einsparungen auf mehr als 500 Millionen Dollar (423,98 Millionen Euro).

Mit dem Jobabbau reiht sich Snap in die Gruppe der rund 80 weiteren Technologiefirmen ein, die dem Datenanbieter Layoffs.fyi zufolge wegen KI seit Jahresbeginn insgesamt mehr als 71.000 Stellen gestrichen haben.

Investor fordert Kostensenkung
Snap steht unter dem Druck des aktivistischen Investors Irenic. Dieser fordert zur Kostensenkung neben Entlassungen auch den Verkauf von Unternehmensteilen, die nicht zum Kerngeschäft zählen. Hierzu zählt Irenic die Sparte für Datenbrillen, die bisher Verluste schreibt.

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