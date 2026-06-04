Posch pulverisiert Österreichs 100-Meter-Rekord

Bereits in der Halle top

Dass die ehemalige Siebenkämpferin auch über die 100 Meter Großes vorhat, war kein Geheimnis. Der Saisonstart verlief gut. Beim Pfingstmeeting in Villach blieb die Studentin der Ernährungswissenschaften noch 0,05 Sekunden über ihrer – im Vorjahr aufgestellten – Bestzeit von 11,43 Sekunden. Die unterbot sie aber wenig später bei einem Meeting in Basel, wo sie in 11,39 Sekunden auch einen neuen Vorarlberger Landesrekord markierte. „Das gibt viel Selbstvertrauen und ich weiß, wenn ich guten Wind habe, kann ich eine richtige gute Zeit laufen“, sagte Posch danach.