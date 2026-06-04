Woran starb „Timmy“? Heikle Wal-Obduktion im Gange

Danach sollte der Wal geöffnet und zerteilt werden. Auch Schaulustige und Medienvertreter versammelten sich um die Absperrung. Abschließend geklärt werden soll auch, ob der Wal mit dem Bubennamen – wie bereits vermutet – eigentlich ein Weibchen ist. Unter anderem sind auch die Entnahme von Hautproben für einen DNA-Test geplant. Anberaumt dafür sind etwa sechs Stunden.