„Solche Aktionen lassen keinen Spieler kalt“

Mit Frau Anna-Christina und Sohn Noah urlaubte er eine Woche in Jesolo, ehe es danach direkt in seine Heimat nach Linz ging, wo die Zeit mit den Liebsten ebenfalls an erster Stelle steht. „Ich sehe meine Eltern so selten, da ist jeder Tag kostbar“, weiß Torhüter Heinz Lindner. Der von Young Boys Bern zum FC Zürich wechselte, am 11. Juni mit seinem Neo-Klub, wo der 35-Jährige als „Zweier“ einen Zweijahresvertrag unterzeichnete, in die Vorbereitung startet. Und dabei mit Trainer und Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller auf einen alten Bekannten trifft. „Er steht für Erfolg, hinterließ überall Eindruck. Seine Verpflichtung hat meinen Wechsel natürlich noch einmal spannender gemacht“, meint der 37-fache Teamspieler.