Drohnen-Attacke überschattet Putins Prestige-Event

Selenskyj: „Gutes Resultat“

Neben dem Ölterminal sei auch eine Rüstungsfabrik in der russischen Oblast Tambow beschossen worden – diese Region liegt südlich von Moskau. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Einschläge als „gutes Resultat“ der gemeinsamen Arbeit von Drohneneinheiten verschiedener Truppengattungen und Geheimdienste. Die Ziele lägen fast 1100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Zudem wurde auch ein rein militärisches Ziel im Stadtbezirk Kronstadt angegriffen, wo die russische Kriegsflotte ihren Stützpunkt in der Ostsee hat.