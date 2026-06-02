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Hiobsbotschaft! Christoph Baumgartner verpasst WM

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
02.06.2026 11:32
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft fliegt ohne Christoph Baumgartner nach Amerika.
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft fliegt ohne Christoph Baumgartner nach Amerika.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bittere Hiobsbotschaft für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft! Wie der ÖFB einen Tag nach dem Testspiel gegen Tunesien bekannt gab, hat sich Christoph Baumgartner beim Aufwärmen eine Verletzung der Muskulatur im rechten Oberschenkel zugezogen. Der Stürmer fällt damit für die WM in Amerika aus.

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Der Offensivmann von RB Leipzig verletzte sich am Montag beim Aufwärmen für die WM-Generalprobe gegen Tunesien (1:0) und wird das Turnier verpassen. Das gab der ÖFB am Dienstag nach einer MRT-Untersuchung bekannt. Teamchef Ralf Rangnick dürfte noch in dieser Woche einen Spieler nachnominieren.

Am „Peak“ seiner Karriere
Baumgartner hatte in der abgelaufenen Saison bei Leipzig mit 17 Pflichtspieltoren und neun Assists überzeugt. Der 26-Jährige befand sich laut eigenen Angaben am „Peak“ seiner Karriere, wie er es in der Vorwoche formulierte. In der ÖFB-Offensive gilt der Niederösterreicher als Schlüsselspieler, der nur schwer zu ersetzen ist.

Ralf Rangnick muss bei der WM auf einen wichtigen Offensivakteur verzichten.
Ralf Rangnick muss bei der WM auf einen wichtigen Offensivakteur verzichten.(Bild: GEPA)

„Das ist für Christoph und für uns als Team natürlich eine sehr bittere Nachricht. Er ist ein wichtiger Spieler und eine zentrale Persönlichkeit innerhalb unserer Mannschaft. Jetzt gilt unsere volle Unterstützung seiner Genesung“, wird Teamchef Ralf Rangnick in einer Aussendung des Verbandes zitiert.

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„Baumi“ fehlte in Startelf
Laut ÖFB-Angaben hatte Baumgartner am Montag beim Aufwärmen für den Tunesien-Test in Wien bei einem Schuss einen Stich im Bereich des Hüftbeugers verspürt. Rangnick nahm den Niederösterreicher daraufhin aus der Startformation und ersetzte ihn durch Michael Gregoritsch. Am Dienstag in der Früh unterzog sich Baumgartner genaueren Untersuchungen, die das Ausmaß der Verletzung offenlegten. Wie lange Baumgartner genau ausfallen wird, ist offen. Ein Einstieg zu einem späteren Zeitpunkt der WM ist aber nicht möglich.

Für Christoph Baumgartner ist der Traum von der WM in Amerka geplatzt.
Für Christoph Baumgartner ist der Traum von der WM in Amerka geplatzt.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

„Die weiteren Schritte hinsichtlich der Nachbesetzung im WM-Kader werden derzeit intern abgestimmt. Der ÖFB wird dazu zu gegebener Zeit gesondert informieren“, so der Verband. 

Positive Nachricht für David Alaba
Positive Nachricht für David Alaba(Bild: GEPA)

Entwarnung bei Alaba
David Alaba, der gegen Tunesien zur Pause angeschlagen ausgewechselt worden war, darf indes aufatmen. Die MRT-Untersuchung habe keine Muskelverletzung ergeben, der Kapitän wird am 4. Juni planmäßig in den Flieger nach Kalifornien steigen.

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