Hiobsbotschaft! Christoph Baumgartner verpasst WM

„Baumi“ fehlte in Startelf

Laut ÖFB-Angaben hatte Baumgartner am Montag beim Aufwärmen für den Tunesien-Test in Wien bei einem Schuss einen Stich im Bereich des Hüftbeugers verspürt. Rangnick nahm den Niederösterreicher daraufhin aus der Startformation und ersetzte ihn durch Michael Gregoritsch. Am Dienstag in der Früh unterzog sich Baumgartner genaueren Untersuchungen, die das Ausmaß der Verletzung offenlegten. Wie lange Baumgartner genau ausfallen wird, ist offen. Ein Einstieg zu einem späteren Zeitpunkt der WM ist aber nicht möglich.