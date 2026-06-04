Salzburg-Kapitänin verlässt die Bullen

Salzburgs Frauenteam muss in Zukunft ohne Lucia Orkic auskommen. Die Kapitänin verlässt die Bullen nach einer starken Saison mit Endrang vier und dem Einzug ins Cupfinale. „Ich werde euch vermissen“, schreibt die kroatische Nationalteamspielerin.
„Ein besonderes Kapitel geht zu Ende.“ Mit diesen Worten verkündet Salzburg-Kapitänin Lucia Orkic auf ihrem Instagram-Kanal ihren Abgang von den Bullen. Die kroatische Nationalteamspielerin spielte in ihrer gesamten Karriere in Salzburg, stand zuletzt auch bei Salzburg-Vorgängerverein FC Bergheim im Team. In der Premierensaison als FC Red Bull Salzburg führte sie ihre Mitspielerinnen als Kapitänin auf das Feld und überzeugte als Mittelfeldspielerin mit starken Leistungen.
Auch dank ihr spielten die Bullen stark auf, landeten in der Bundesliga-Tabelle auf Rang vier und zogen sogar ins Cupfinale ein. Dort setzte es aber eine bittere 0:1-Niederlage gegen den späteren Doublesieger Austria Wien. Dorthin soll es die 20-Jährige nun auch verschlagen.
„Danke für die gemeinsame Zeit und alles, was ich hier erleben durfte. Vor allem ein großes Dankeschön an all die Menschen, die diesen Weg so besonders gemacht haben. Ihr habt diese Zeit unvergesslich gemacht. Ich werde euch vermissen“, schreibt Orkic.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.