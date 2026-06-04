Salzburg-Kapitänin verlässt die Bullen

„Ein besonderes Kapitel geht zu Ende.“ Mit diesen Worten verkündet Salzburg-Kapitänin Lucia Orkic auf ihrem Instagram-Kanal ihren Abgang von den Bullen. Die kroatische Nationalteamspielerin spielte in ihrer gesamten Karriere in Salzburg, stand zuletzt auch bei Salzburg-Vorgängerverein FC Bergheim im Team. In der Premierensaison als FC Red Bull Salzburg führte sie ihre Mitspielerinnen als Kapitänin auf das Feld und überzeugte als Mittelfeldspielerin mit starken Leistungen.