Gewinnen Sie das brandneue vivo V70 FE

Das vivo V70 FE überzeugt mit einem minimalistischen, hochwertigen Design das ultra-dünne Displayränder mit einem eleganten Kamera-Modul im Flagship-Stil und einem schlanken Gehäuse, das für perfekten Grip sorgt, kombiniert. Ob Streaming, Gaming oder im Alltag - mit dem leistungsstarken Akku und der effizienten Hardware des vivo V70 FE bleibst du länger verbunden. Geht dir doch einmal der Saft aus, sorgt 90-W-FlashCharge dafür, dass dein Smartphone im Handumdrehen wieder einsatzbereit ist.