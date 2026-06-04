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Gewinnen Sie das brandneue vivo V70 FE

Gewinnspiele
04.06.2026 06:39
(Bild: vivo)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Smartphone-Technologie auf einem neuen Level: Das vivo V70 FE kombiniert beeindruckende Kamera-Power, elegantes Design und intelligente AI-Features, die sich mit maximaler Leistung perfekt in deinen Alltag einfügen. Jetzt haben Sie die Chance, das neue Smartphone von vivo zu gewinnen sowie die Buds Air3 im Gesamtwert von 545 Euro. 

Das vivo V70 FE überzeugt mit einem minimalistischen, hochwertigen Design das ultra-dünne Displayränder mit einem eleganten Kamera-Modul im Flagship-Stil und einem schlanken Gehäuse, das für perfekten Grip sorgt, kombiniert. Ob Streaming, Gaming oder im Alltag - mit dem leistungsstarken Akku und der effizienten Hardware des vivo V70 FE bleibst du länger verbunden. Geht dir doch einmal der Saft aus, sorgt 90-W-FlashCharge dafür, dass dein Smartphone im Handumdrehen wieder einsatzbereit ist.

(Bild: vivo)

Flagship-Fotografie in deiner Tasche
 Erlebe zudem Foto- und Videografie neu, denn die 200 MP Ultra-Clear Hauptkamera mit OIS liefert dir gestochen scharfe Bilder bei Tag und Nacht. Dank großem Sensor und optischer Bildstabilisierung gelingen dir Aufnahmen, die immer überzeugen. Ob unterwegs oder in Action, mit 4K-Videoaufnahme und kombinierter OIS- und EIS-Stabilisierung bleiben deine Videos ruhig und gestochen scharf.

Die wichtigsten Features auf einen Blick

  • 200 MP OIS Ultra-Clear Kamera für gestochen scharfe Fotos bei jedem Licht
  • 5.250 mAh starker Akku & 90W FlashCharge, damit du in kürzester Zeit wieder online bist
  • 4K Video mit Stabilisierung sorgt für flüssige Aufnahmen ohne Verwackeln
  • Stylisches Flagship-Design mit ultra-dünnen Rändern & Premium-Look
  • AI Magic Features mit z.B. intelligenter Bildoptimierung auf Knopfdruck

 Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost unter allen Teilnehmern nun ein vivo V70 FE in der Special Edition mit vivo BudsAir3 Kopfhörer & 90 W FlashCharger. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 10. Juni, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des Digital-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und all jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

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