Technokrat soll Regierung in Rumänien bilden

Mehrheit zurzeit nur mit den Ultrarechten möglich

Ob Dans Versuch glücken wird, bleibt dahingestellt: Liberale und Reformpartei USR sind nämlich entschlossen, keiner weiteren Regierung anzugehören, an der auch die PSD beteiligt wäre oder die von dieser im Parlament geduldet würde – womit eine neue proeuropäische Mehrheit unmöglich wird. Der Ungarnverband (UDMR) lehnt nämlich auch jeden Schulterschluss mit dem ultrarechten Lager ab, auch eine Minderheitsregierung, die im Parlament von der AUR oder den restlichen rechtspopulistischen Splitterfraktionen geduldet werden müsste.