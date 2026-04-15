2000 Stellen futsch! Personal-Beben bei der BBC

Trump hatte die BBC auf insgesamt zehn Milliarden US-Dollar (8,48 Mrd. Euro) verklagt. Hintergrund der Klage, die bei einem Gericht in Florida einging, ist ein Streit um den Zusammenschnitt von Ausschnitten einer Rede Trumps vom 6. Jänner 2021, den der Sender für die Sendung „Panorama“ verwendet hatte. An diesem Tag war in der US-Hauptstadt Washington das Kapitol gewaltsam gestürmt worden.