Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fußball-WM

Zwei Polizisten begleiten ÖFB-Team nach Amerika!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
04.06.2026 17:22
Neben zahlreichen Fans wird das ÖFB-Team auch von Sicherheitskräften begleitet …
Neben zahlreichen Fans wird das ÖFB-Team auch von Sicherheitskräften begleitet …(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Fußball-WM in Nordamerika wird von weitreichenden Sicherheitsvorkehrungen begleitet. ÖFB-Sicherheitschef Heimo Kraus sieht den Verband gut vorbereitet. Zwei österreichische Polizeibeamte sind stets in der Nähe der Mannschaft und werden diese nicht nur im Quartier in Kalifornien, sondern auch zu allen Spielorten begleiten. „Das ist eine große Unterstützung“, bestätigte Kraus. „Wir sind sehr gut aufgestellt und freuen uns auf die Umsetzung der geplanten Maßnahmen.“

0 Kommentare

Der ÖFB selbst hat mit Kraus und Rami Khassraf zwei Sicherheitsmitarbeiter vor Ort. Dazu hat jedes Teilnehmerland von der FIFA einen „Team Security Liaison Officer“ (TSLO) erhalten, der als Bindeglied zu den örtlichen Behörden fungiert – etwa um Polizeieskorten und den Sicherheitsdienst vor Ort zu koordinieren. Im Fall des ÖFB-Teams ist es ein pensionierter stellvertretender Polizeichef mit sehr viel Erfahrung. Zwei Mitarbeiter des österreichischen Innenministeriums sitzen zudem als Verbindungsbeamte im für das Großereignis eingerichteten International Police Coordination Center (IPCC) in den USA.

Lesen Sie auch:
Das ÖFB-Team hebt in die USA ab.
ÖFB hob zur WM ab
Schöne Botschaft am Flieger, Trost für Baumgartner
04.06.2026

Familienbesuch nicht ausgeschlossen
Besuche von Familie und Freunden der Spieler sollen trotz der hohen Sicherheitsstandards möglich sein. „So abgeschottet sind wir nicht“, erklärte Kraus. Im Teamquartier im noblen Ritz-Carlton Bacara in Goleta bei Santa Barbara treffe man auch auf andere Hotelgäste. „Wir haben die Anlage nicht exklusiv für uns.“ Das gilt auch für die Teamhotels an den Spielorten. Dort gibt es laut Kraus aber für jede Mannschaft eigene, nur für sie erreichbare Stockwerke, die mit Sicherheitspersonal versehen sind.

Auch die Trainingsstätte vor und während der Gruppenphase, das Harder Stadium der University of California Santa Barbara (UCSB), ist nur für das ÖFB-Team erreichbar. Zwar herrscht noch normaler Uni-Betrieb, das 17.000 Zuschauer fassende Stadion ist aber eingezäunt und rund um die Uhr gesichert. „Es kommt keiner hinein“, erklärte Kraus – mit Ausnahme des Mannschaftsbusses, der direkt einfährt, und akkreditierter Personen. Das Sicherheitspersonal stellt die FIFA in Zusammenarbeit mit der Universität.

Die Uni organisiert am Freitag (5. Juni, 20 Uhr MESZ) auch das einzige öffentliche Training der Österreicher, das in Nordamerika geplant ist. „Wir hoffen, dass sehr viele Studenten kommen werden“, sagte Kraus. 26.000 sind an der UCSB eingeschrieben, Beeinträchtigungen durch den noch laufenden Betrieb befürchtet Kraus nicht. „Das kann auch positiv sein, wir sind dort sehr willkommen.“ Von möglichen Abschlussfeiern werden David Alaba und Co. aber wenig mitbekommen, ihre Unterkunft ist knapp 15 Bus-Minuten entfernt.

Was, wenn Trump auftaucht?
Das Sicherheitsaufkommen ist laut Kraus höher als bei anderen Turnieren. Sollten US-Präsident Donald Trump oder andere Regierungsmitglieder bei Spielen auftauchen, dürften die Maßnahmen zusätzlich verschärft werden. „Die Mannschaft wird davon nicht viel merken, die fährt genauso mit einer Polizeieskorte von A nach B wie sonst auch“, erklärte Kraus. Die Fans müssten zwar mit längeren Zutrittskontrollen rechnen. „Jedes Mehr an Sicherheitsstufen im Stadion kann aber eigentlich nur allen zugutekommen.“

Lesen Sie auch:
Die Fans von Österreichs Nationalmannschaft freut‘s! 
„Sieg für Österreich“
Regierung verlängert für WM Public-Viewing-Events
23.04.2026

Mehr als 4000 organisierte Fans werden laut ÖFB-Angaben bei den drei Partien gegen Jordanien, Argentinien und Algerien vor Ort sein – in den weiten Ovalen aber wohl nicht alle beisammen. „Diese Fankurve, die wir von den jüngsten Europameisterschaften kennen, werden wir wahrscheinlich nicht haben“, sagte Kraus.

Vonseiten des ÖFB werden sich zwei Fanbetreuer um die Anliegen der österreichischen Anhänger kümmern. Allen Reisenden empfehlen Außenministerium und Fußballverband eine Reiseregistrierung (https://auslandsregistrierung.bmeia.gv.at). Auch eine US-amerikanische Notfall-Telefonnummer (+1-202 895 67 95), die rund um die Uhr erreichbar ist, richteten die österreichischen Behörden ein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
04.06.2026 17:22
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Verunglückter Jäger war ein bekannter Unternehmer
85.545 mal gelesen
Der 61-Jährige wurde noch mittels Tau geborgen und dann in die Klinik gebracht. Dort erlag er ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hiobsbotschaft! Christoph Baumgartner verpasst WM
78.947 mal gelesen
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft fliegt ohne Christoph Baumgartner nach Amerika.
Kärnten
Kärntner berichtet vom Krieg vor seinen Werkstoren
77.034 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rauchsäulen über Tschernobyl – nach einem russischem Angriff. Die Fabrik von Grolitsch liegt nur ...
Ausland
Drohnen-Attacke überschattet Putins Prestige-Event
1272 mal kommentiert
Vor dem glanzvollen Event waren dichte Rauchwolken über St. Petersburg zu sehen.
Innenpolitik
„Watsche angedeutet“: Babler feuert gegen Kickl
1214 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler fordert FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf, sich für eine Aussage in seiner ...
Außenpolitik
Geschafft! Als in New York sämtliche Dämme brachen
1187 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und UN-Botschafter Gregor Kössler
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Sound of Music“
AUA setzt für ÖFB-WM-Flug auf Routinier der Lüfte
Sport Tv Logo
Abflug der ÖFB-Stars
Handgepäck mit Polster, Rasierer und Traktor!
Fußball-WM
Volles Panini-Album kostet ohne Tauschen 1500 Euro
Fußball-WM
Zwei Polizisten begleiten ÖFB-Team nach Amerika!
Chance fürs Geschäft
Sorgt die Fußball-WM für Bier-Boom in Österreich?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf