Zwei Polizisten begleiten ÖFB-Team nach Amerika!

Familienbesuch nicht ausgeschlossen

Besuche von Familie und Freunden der Spieler sollen trotz der hohen Sicherheitsstandards möglich sein. „So abgeschottet sind wir nicht“, erklärte Kraus. Im Teamquartier im noblen Ritz-Carlton Bacara in Goleta bei Santa Barbara treffe man auch auf andere Hotelgäste. „Wir haben die Anlage nicht exklusiv für uns.“ Das gilt auch für die Teamhotels an den Spielorten. Dort gibt es laut Kraus aber für jede Mannschaft eigene, nur für sie erreichbare Stockwerke, die mit Sicherheitspersonal versehen sind.