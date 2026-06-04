Handgepäck mit Polster, Rasierer und Traktor!

„Ich habe mein eigenes Kissen und eine Decke mit. Ich befürchte, dass in den USA die Gepflogenheiten, wie Betten zubereitet werden, anders sind“, geht Österreichs Teamchef auch bei den Ruhephasen auf Nummer sicher. Beim Polster zogen auch viele Spieler (etwa Philipp Lienhart) mit.