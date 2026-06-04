Volles Panini-Album kostet ohne Tauschen 1500 Euro

Sammelfieber in Österreich besonders ausgeprägt

Die Panini-Pickerl werden in Österreich in rund 7000 Geschäften verkauft. Das Sammelfieber dürfte hierzulande stärker verbreitet sein als in Deutschland oder der Schweiz. „Genau beziffern können wir das nicht, aber wenn man die Abverkäufe mit den Einwohnern ins Verhältnis setzt, sind die Österreicher Spitzenreiter dieser drei Länder, trotz einer ‘wiedererstarkten‘ Nachfrage aus Deutschland, verglichen mit der WM 2018 und 2022. Dass sich aber der ÖFB für die WM 2026 qualifiziert hat, gibt natürlich auch noch mal einen Boost in Österreich“, erklärte eine Panini-Sprecherin.