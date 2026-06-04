Salzburger Goldfisch kürte sich zum Staatsmeister

Nächster Titel für Luka Mladenovic! Das Supertalent kürte sich bei den Staatsmeisterschaften über 200 Meter Brust zum Sieger und erweitert seine Medaillensammlung. Seine Klubkollegen von der Schwimmunion Salzburg Luca Karl und Moritz Markitz holten ebenfalls Podestplätze.
Nächste Medaille für Schwimm-Supertalent Luka Mladenovic! Der Salzburger (Schwimmunion Generali Salzburg) holte sich bei den Staatsmeisterschaften – die wie im Triathlon im Rahmen der Sport Austria Finals in Wien ausgetragen werden – den Titel.
Seine Medaillensammlung wird damit immer größer. Auf internationaler Ebene holte er im Dezember 2025 zuletzt zweimal Bronze (100 und 200 Meter Brust). Bei der U23-EM wenige Monate davor war er sowieso unschlagbar und holte über 50, 100 und 200 Meter Brust den Gold-Hattrick.
Seit Herbst ist der 22-jährige Salzburger in den USA. In Michigan begann für ihn das College-Leben. Dort brach er die Zelte aber gleich wieder ab. Weil mehrere Umstände nicht perfekt gepasst haben, wechselt er an die University of Texas.
Mladenovic‘ Klubkollege Luca Karl heimste indes Silber über 400 Meter Freistil ein. Beim Sieg von Christian Giefing wurde Moritz Markitz (ebenfalls SU Generali Salzburg) Dritter. „Ich bin recht zufrieden, weil wir uns nicht hundertprozentig vorbereitet haben bzw. war es aus dem Training heraus“, erklärte Karl. Denn der Freiwasser-Spezialist hat in zwei Wochen in Setubal (Por) noch einen Weltcup vor der Brust: „Das ist mein Höhepunkt vor der EM.“ Bei den Staatsmeisterschaften in Wien greift er Freitag noch über 1500 Meter Freistil sowie am Sonntag in derselben Disziplin über 800 Meter an.
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