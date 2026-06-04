Salzburger Goldfisch kürte sich zum Staatsmeister

Mladenovic‘ Klubkollege Luca Karl heimste indes Silber über 400 Meter Freistil ein. Beim Sieg von Christian Giefing wurde Moritz Markitz (ebenfalls SU Generali Salzburg) Dritter. „Ich bin recht zufrieden, weil wir uns nicht hundertprozentig vorbereitet haben bzw. war es aus dem Training heraus“, erklärte Karl. Denn der Freiwasser-Spezialist hat in zwei Wochen in Setubal (Por) noch einen Weltcup vor der Brust: „Das ist mein Höhepunkt vor der EM.“ Bei den Staatsmeisterschaften in Wien greift er Freitag noch über 1500 Meter Freistil sowie am Sonntag in derselben Disziplin über 800 Meter an.