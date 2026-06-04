„Millennium“ im Zeichen der ewigen Legende Senna

Vor acht Jahren hat Gerhard Berger Monaco nach drei Jahrzehnten den Rücken gekehrt. An diesem Wochenende ist die Tiroler Formel-1-Legende zurück in Monte Carlo. „Weil McLaren den 1000. Grand Prix feiert und mich eingeladen hat“, verriet der zehnfache GP-Sieger der „Krone“. Das Jubiläum wurde am Donnerstag schon „angefeiert“: Mika Häkkinen drehte eine Ehrenrunde im M2B, dem Debüt-Boliden aus 1966. Lando Norris und Oscar Piastri präsentierten eine Sonderlackierung zum Jubiläum, das Team lud abends zur Cocktail-Party.