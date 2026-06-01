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Kärntner berichtet vom Krieg vor seinen Werkstoren

Kärnten
01.06.2026 05:00
Rauchsäulen über Tschernobyl – nach einem russischem Angriff. Die Fabrik von Grolitsch liegt nur ...
Rauchsäulen über Tschernobyl – nach einem russischem Angriff. Die Fabrik von Grolitsch liegt nur 150 Kilometer entfernt, wird auch von Bomben erschüttert.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Der Krieg in der Ukraine prägt auch den Alltag des Kärntner Honorarkonsuls für die Ukraine, Nils Grolitsch, der dort eine Firma betreibt. Mit der „Krone“ spricht er über Angriffe, Angst und den Tod seiner Mitarbeiter.

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Das Unternehmen von Grollitsch „Eurogold“ in der westukrainischen Stadt Zhytomyr gilt als europäischer Marktführer bei der Produktion von Bügeltischen, Wäscheständern und Klappleitern. Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges sind dort täglich spürbar.

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