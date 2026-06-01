Kärntner berichtet vom Krieg vor seinen Werkstoren

Der Krieg in der Ukraine prägt auch den Alltag des Kärntner Honorarkonsuls für die Ukraine, Nils Grolitsch, der dort eine Firma betreibt. Mit der „Krone“ spricht er über Angriffe, Angst und den Tod seiner Mitarbeiter.
Das Unternehmen von Grollitsch „Eurogold“ in der westukrainischen Stadt Zhytomyr gilt als europäischer Marktführer bei der Produktion von Bügeltischen, Wäscheständern und Klappleitern. Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges sind dort täglich spürbar.
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