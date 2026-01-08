Meta-Brillen mit KI vorerst nicht in Europa

Meta wird seine neuen intelligenten Ray-Ban-Brillen mit Display und Künstlicher Intelligenz vorerst nicht in Europa auf den Markt bringen. Auch in Kanada ist der Verkaufsstart ausgesetzt. Das teilte der Facebook-Mutterkonzern am Rande der Technikmesse CES in Las Vegas mit.
Zur Begründung verwies Meta auf eine „beispiellose Nachfrage“ und begrenzte Produktionskapazitäten. Die Brillen werden mit dem italienisch-französischen Konzern EssilorLuxottica entwickelt. Vorrang habe zunächst die Auslieferung bereits eingegangener Bestellungen in den USA, hieß es weiter.
Integriertes Display in der Brillenlinse
Die im September vorgestellten Meta Ray-Ban Display sind die ersten von EssilorLuxottica für den US-Konzern produzierten Smart Glasses mit integriertem Display in der Brillenlinse. Nutzer können damit Benachrichtigungen lesen und mit dem Chatbot Meta AI interagieren.
Die Brillen verfügen zudem über eine Kamera, Stereo-Lautsprecher, sechs Mikrofone, Wi-Fi 6 sowie eine Steuerung per Armband, das Fingerbewegungen erfasst.
In den USA setzt Meta bisher auf einen stark kontrollierten Vertrieb mit Terminvereinbarungen für Produkttests, was teils zu wochenlangen Wartezeiten geführt hat. Auf der CES 2026 stellte Meta zudem neue Funktionen vor, darunter das Schreiben von Nachrichten über eine virtuelle Tastatur per Fingerbewegung sowie eine Navigationsfunktion für Fußgänger in 32 US-Städten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.