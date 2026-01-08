Meta-Brillen mit KI vorerst nicht in Europa

In den USA setzt Meta bisher auf einen stark kontrollierten Vertrieb mit Terminvereinbarungen für Produkttests, was teils zu wochenlangen Wartezeiten geführt hat. Auf der CES 2026 stellte Meta zudem neue Funktionen vor, darunter das Schreiben von Nachrichten über eine virtuelle Tastatur per Fingerbewegung sowie eine Navigationsfunktion für Fußgänger in 32 US-Städten.