AUA setzt für ÖFB-WM-Flug auf Routinier der Lüfte

„Sound of Music“

Im September 2005 ging das Flugzeug dann an die AUA, die es fortan und seither als „Sound of Music“ rund um die Welt jetten ließen – ein Schelm, der nicht an einen Zufall glauben mag, dass ausgerechnet eine nach dem in den USA kultisch verehrten Musical „Sound of Music“ benannte Maschine unser Nationalteam in die USA bringt.