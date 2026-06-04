AUA setzt für ÖFB-WM-Flug auf Routinier der Lüfte

Kuriose Randnotiz zur heutigen Abreise von Österreichs Nationalteam zur Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika: Das Flugzeug, mit dem die Austrian Airlines Ralf Rangnick und Co. nach Los Angeles fliegen, ist bereits durch die Lüfte gestochen, als Österreich zum bisher letzten Mal bei einer Weltmeisterschaft gespielt hat, also vor beinahe 30 Jahren …
Die Boeing 777-200 mit der Kennung OE-LPA wurde nämlich im September 1997 fabrikneu an die damals noch existierende Lauda Air ausgeliefert – und zunächst unter dem Publikumsnamen „Pablo Picasso“ betrieben.
Etwas weniger als ein Jahr später war Österreichs Nationalteam dann bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich im Einsatz – bis zur bald startenden Endrunde in Nordamerika zum letzten Mal ...
„Sound of Music“
Im September 2005 ging das Flugzeug dann an die AUA, die es fortan und seither als „Sound of Music“ rund um die Welt jetten ließen – ein Schelm, der nicht an einen Zufall glauben mag, dass ausgerechnet eine nach dem in den USA kultisch verehrten Musical „Sound of Music“ benannte Maschine unser Nationalteam in die USA bringt.
Übrigens: Das Alter von über 28 Jahren ist für ein Verkehrsflugzeug heutzutage überhaupt kein Problem – wenn wie bei den Austrian Airlines üblich die Wartung hochgehalten wird ...
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