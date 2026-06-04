Amoklauf: „Angst stand ins Gesicht geschrieben“

Der Steirer Wolfgang Burock leitete beim Amoklauf am Grazer BORG Dreierschützengasse für das Rote Kreuz den Einsatz vor Ort. Die tragischen Erinnerungen haben sich tief eingebrannt. Und er ist sich sicher: „Irgendwann wird wieder etwas Schreckliches passieren.“
Der 10. Juni 2025 begann für Wolfgang Burock (49) wie ein ganz normaler Tag beim Roten Kreuz: Dienstübernahme, Einsätze aufgrund von angebranntem Kochgut und ein paar Rufhilfen. „Ich war gerade mit dem Bezirksrettungskommandanten in der Stadt unterwegs, als auf einmal ein Notarzteinsatz wegen eines Gewaltdelikts an einer Schule hereinkam“, erzählt der Steirer. Erster Gedanke: Möglicherweise hat ein Schüler einen anderen die Stufen runtergeschubst, und ein Arm ist gebrochen. Nichts Ungewöhnliches.
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