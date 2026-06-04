Amoklauf: „Angst stand ins Gesicht geschrieben“

Der 10. Juni 2025 begann für Wolfgang Burock (49) wie ein ganz normaler Tag beim Roten Kreuz: Dienstübernahme, Einsätze aufgrund von angebranntem Kochgut und ein paar Rufhilfen. „Ich war gerade mit dem Bezirksrettungskommandanten in der Stadt unterwegs, als auf einmal ein Notarzteinsatz wegen eines Gewaltdelikts an einer Schule hereinkam“, erzählt der Steirer. Erster Gedanke: Möglicherweise hat ein Schüler einen anderen die Stufen runtergeschubst, und ein Arm ist gebrochen. Nichts Ungewöhnliches.