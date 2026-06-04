Diese Kindheitshelden sind plötzlich wieder Kult

Nicht nur Nostalgie, sondern auch Wert

Die Kleinanzeigen-Daten zeigen, dass sich die steigende Nachfrage mittlerweile auch auf die Preise auswirkt. So legten etwa Tamagotchis, Digicams und iPods in den vergangenen Jahren am Zweitmarkt deutlich an Wert zu. Viele Produkte werden nicht mehr hergestellt, gleichzeitig sorgen Social-Media-Hypes für zusätzliche Nachfrage.