Amazon und Temu: Das wird Verkäufern abverlangt

78 Prozent aller Österreicher kaufen zumindest einmal im Jahr im Internet ein. Der Handel hat längst darauf reagiert, ein Großteil der Geschäfte und Produzenten verkauft mittlerweile Waren über Amazon, Temu und Co. Wir verraten, für wen sich der Online-Handel auszahlt, wie hoch die Provisionen für Plattformen sind und worauf man als Verkäufer achten muss.
Beim Krone-Besuch eines Kleinunternehmens im niederösterreichischen Tulln kommt das Gespräch rasch auf lukrative Verkaufswege. „Wir vertreiben unsere Waren neben unserem Onlineshop auch über Amazon“, berichtet der Geschäftsführer von Bioblo. „Das funktioniert spitze“, kommt nahezu Begeisterung auf. Auch, weil sich Amazon um den Versand an die Kunden kümmert. Ein Rundum-Paket, welches der US-Riese sämtlichen Unternehmern rund um den Globus anbietet. „Wir schicken Amazon die Ware. Die wird dann dort verpackt und nach dem Bestelleingang versendet.“
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