Urlaubs-Stress am Pool
Keine freie Liege? Dann gibt es Geld zurück
Urlaub, Sonne, Entspannung? Von wegen! Für viele beginnt der Ferientag noch vor Sonnenaufgang mit einem Wettlauf zum Pool. Obwohl fast alle das Reservieren der Sonnenliegen mit Handtüchern verabscheuen, machen die meisten selbst mit. Wer den Kampf verliert, kann sich jedoch einen Teil seiner Reisekosten zurückholen. Was dabei beachtet werden muss.
Kurz nach 7 Uhr – noch vor dem Frühstück – herrscht am Pool völlige Ruhe. Kein Lärm, kein Gedränge – und trotzdem ist jede Liege schon mit einem Handtuch belegt. Wer jetzt kommt, hat schon verloren. Für einen deutschen Urlauber auf der griechischen Insel Kos wurde das jetzt sogar zum Fall fürs Gericht: Weil am Hotelpool ständig Liegen reserviert, aber stundenlang gar nicht genutzt wurden, sprach ihm das Amtsgericht Hannover 986,70 Euro Reisepreis-Minderung zu. Genau dieser Kampf um die besten Liegen gehört für viele inzwischen fix zum Urlaub ungewollt dazu.
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