Keine freie Liege? Dann gibt es Geld zurück

Kurz nach 7 Uhr – noch vor dem Frühstück – herrscht am Pool völlige Ruhe. Kein Lärm, kein Gedränge – und trotzdem ist jede Liege schon mit einem Handtuch belegt. Wer jetzt kommt, hat schon verloren. Für einen deutschen Urlauber auf der griechischen Insel Kos wurde das jetzt sogar zum Fall fürs Gericht: Weil am Hotelpool ständig Liegen reserviert, aber stundenlang gar nicht genutzt wurden, sprach ihm das Amtsgericht Hannover 986,70 Euro Reisepreis-Minderung zu. Genau dieser Kampf um die besten Liegen gehört für viele inzwischen fix zum Urlaub ungewollt dazu.