Schwärzler kam, sah und siegte mit seinen Hardern

Einen fast perfekten Tennis-Feiertag erlebten die Vorarlberger Bundesliga-Teams. Einzig die Zweitliga-Damen des TC Dornbirn mussten sich geschlagen. Für die Bludenz-Girls und die beiden Herren-Erstligisten aus Dornbirn und Hard gab es die wichtigen ersten Saison-Erfolge. Ganz besonders im Fokus: der Auftritt von Joel Schwärzler bei der Harder Heimpremiere.
„Kannst du mit dem Essen noch warten? Der Schwärzler hat gerade den zweiten Satz begonnen. Oder kommst du auch zuschauen?“, fragte am Donnerstagmittag ein älterer Herr per Handy bei seiner besseren Hälfte nach. Wie Hunderte andere war der Mann zur Harder Heim-Premiere in der 1. Bundesliga gekommen und verfolgte gebannt das Doppel von Lokalmatador Joel Schwärzler.
Satz eins ging mit 6:4 an den 20-Jährigen und Partner Daniel Zimmermann. Nachdem das Duo Satz zwei 3:6 verloren hatte, setzte man sich im Match-Tiebreak 10:7 durch. Wie auch die anderen Hard-Duos – so stand es schon vor den Einzeln 3:0.
Klare Sache am Ende
Dort machte Schwärzler im „Einser-Duell“ mit Tobi Leitner kurzen Prozess, gewann 6:1, 7:5 und als Kai Lemstra auch sein Match gegen Johannes Fleischmann für sich entschied, war klar: Hard hat den ersten Sieg in der 1. Bundesliga in der Tasche. Der Endstand: 7:2! Übrigens: Die Anruferin des älteren Herren fand sich Mitte des zweiten Satzes auf der Harder Anlage ein und fieberte gleich voll mit...
Dornbirner Sensation bei Harland
„Das ist ein sehr wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt“, war TC-Dornbirn-Kapitän Stefan Bildstein erleichtert, nachdem auch seine Herren den ersten Saisonsieg holen konnten – ein sensationelles 6:3 beim TC Harland in St. Pölten. Wie die Harder konnten auch die Messestädter den Grundstein zu ihrem Erfolg in den Doppelpartien legen, die allesamt gewonnen wurden.
Bludenzerinnen mit weißer Weste
Jubel auch bei den Bludenzer Zweitliga-Damen. Das Heim-4:3 gegen den GAK war bereits der dritte Saisonsieg im dritten Spiel und der nächste Schritt in Richtung Wiederaufstieg. Die TC-Dornbirn-Damen unterlagen in Krems knapp 3:4, nachdem sie nach den Einzeln noch 3:2 in Front lagen.
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