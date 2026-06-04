Schwärzler kam, sah und siegte mit seinen Hardern

Klare Sache am Ende

Dort machte Schwärzler im „Einser-Duell“ mit Tobi Leitner kurzen Prozess, gewann 6:1, 7:5 und als Kai Lemstra auch sein Match gegen Johannes Fleischmann für sich entschied, war klar: Hard hat den ersten Sieg in der 1. Bundesliga in der Tasche. Der Endstand: 7:2! Übrigens: Die Anruferin des älteren Herren fand sich Mitte des zweiten Satzes auf der Harder Anlage ein und fieberte gleich voll mit...