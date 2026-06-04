Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Dornbirn jubelte

Schwärzler kam, sah und siegte mit seinen Hardern

Sport-Mix
04.06.2026 18:20
Joel Schwärzler gewann beim Heimspiel des TC Hard gegen Steyr beide Partien.
Joel Schwärzler gewann beim Heimspiel des TC Hard gegen Steyr beide Partien.(Bild: Peter Weihs)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Einen fast perfekten Tennis-Feiertag erlebten die Vorarlberger Bundesliga-Teams. Einzig die Zweitliga-Damen des TC Dornbirn mussten sich geschlagen. Für die Bludenz-Girls und die beiden Herren-Erstligisten aus Dornbirn und Hard gab es die wichtigen ersten Saison-Erfolge. Ganz besonders im Fokus: der Auftritt von Joel Schwärzler bei der Harder Heimpremiere.

0 Kommentare

„Kannst du mit dem Essen noch warten? Der Schwärzler hat gerade den zweiten Satz begonnen. Oder kommst du auch zuschauen?“, fragte am Donnerstagmittag ein älterer Herr per Handy bei seiner besseren Hälfte nach. Wie Hunderte andere war der Mann zur Harder Heim-Premiere in der 1. Bundesliga gekommen und verfolgte gebannt das Doppel von Lokalmatador Joel Schwärzler.

Die Bundesliga-Premiere der Harder und der Auftritt von Joel Schwärzler lockte viele Zuschauer ...
Die Bundesliga-Premiere der Harder und der Auftritt von Joel Schwärzler lockte viele Zuschauer an die Courts.(Bild: TC Hard)

Satz eins ging mit 6:4 an den 20-Jährigen und Partner Daniel Zimmermann. Nachdem das Duo Satz zwei 3:6 verloren hatte, setzte man sich im Match-Tiebreak 10:7 durch. Wie auch die anderen Hard-Duos – so stand es schon vor den Einzeln 3:0.

Das Harder Team schwor sich auf den ersten Saisonsieg ein.
Das Harder Team schwor sich auf den ersten Saisonsieg ein.(Bild: Peter Weihs)
Joel Schwärzler begeisterte das Publikum mit starken Schlägen.
Joel Schwärzler begeisterte das Publikum mit starken Schlägen.(Bild: Peter Weihs)
Dem 20-Jährigen machte das Heimspiel sichtlih Spaß.
Dem 20-Jährigen machte das Heimspiel sichtlih Spaß.(Bild: Peter Weihs)

Klare Sache am Ende
Dort machte Schwärzler im „Einser-Duell“ mit Tobi Leitner kurzen Prozess, gewann 6:1, 7:5 und als Kai Lemstra auch sein Match gegen Johannes Fleischmann für sich entschied, war klar: Hard hat den ersten Sieg in der 1. Bundesliga in der Tasche. Der Endstand: 7:2! Übrigens: Die Anruferin des älteren Herren fand sich Mitte des zweiten Satzes auf der Harder Anlage ein und fieberte gleich voll mit...

Lesen Sie auch:
Der STC jubelte über den Sieg in Schwaz.
Tennis-Bundesliga
Meister fixiert Einzug ins Halbfinale
04.06.2026
An Fronleichnam
Jetzt fix! Schwärzler schlägt in seiner Heimat auf
03.06.2026
Top-Verstärkung
Von Roland Garros direkt an die Dornbirner Ach
29.05.2026

Dornbirner Sensation bei Harland
„Das ist ein sehr wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt“, war TC-Dornbirn-Kapitän Stefan Bildstein erleichtert, nachdem auch seine Herren den ersten Saisonsieg holen konnten – ein sensationelles 6:3 beim TC Harland in St. Pölten. Wie die Harder konnten auch die Messestädter den Grundstein zu ihrem Erfolg in den Doppelpartien legen, die allesamt gewonnen wurden.

Bludenzerinnen mit weißer Weste
Jubel auch bei den Bludenzer Zweitliga-Damen. Das Heim-4:3 gegen den GAK war bereits der dritte Saisonsieg im dritten Spiel und der nächste Schritt in Richtung Wiederaufstieg. Die TC-Dornbirn-Damen unterlagen in Krems knapp 3:4, nachdem sie nach den Einzeln noch 3:2 in Front lagen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
04.06.2026 18:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Verunglückter Jäger war ein bekannter Unternehmer
85.545 mal gelesen
Der 61-Jährige wurde noch mittels Tau geborgen und dann in die Klinik gebracht. Dort erlag er ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hiobsbotschaft! Christoph Baumgartner verpasst WM
78.947 mal gelesen
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft fliegt ohne Christoph Baumgartner nach Amerika.
Kärnten
Kärntner berichtet vom Krieg vor seinen Werkstoren
77.034 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rauchsäulen über Tschernobyl – nach einem russischem Angriff. Die Fabrik von Grolitsch liegt nur ...
Ausland
Drohnen-Attacke überschattet Putins Prestige-Event
1272 mal kommentiert
Vor dem glanzvollen Event waren dichte Rauchwolken über St. Petersburg zu sehen.
Innenpolitik
„Watsche angedeutet“: Babler feuert gegen Kickl
1214 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler fordert FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf, sich für eine Aussage in seiner ...
Außenpolitik
Geschafft! Als in New York sämtliche Dämme brachen
1187 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und UN-Botschafter Gregor Kössler
Mehr Sport-Mix
EM-Limit geschafft
Posch pulverisiert Österreichs 100-Meter-Rekord
Sport Tv Logo
Zu große Schmerzen
Rücken streikte! Karate-Talent zog Notbremse
Auch Dornbirn jubelte
Schwärzler kam, sah und siegte mit seinen Hardern
Segeln
Prettner/Flachberger bauen Führung vor Almere aus
Triathlon
Titelverteidigung gelungen! Pertl gewinnt in Wien

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf