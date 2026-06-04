„Nicht mehr mit Sicherheit dieses Landes spielen“

„Krone“: Die Wehrdienstkommission hat ihre Empfehlungen bereits im Jänner präsentiert. Seither ist wenig passiert. Eiert die Regierung herum, wie es Bundespräsidentschaftskandidat Hans Niessl in der „Krone“ meinte?

Klaudia Tanner: Ich würde sagen, man sollte nicht herumeiern. Wir als ÖVP haben uns gleich im Jänner klar positioniert: Wir stehen hinter den Vorschlägen der Kommission, es braucht eine Verlängerung — auch was den Ersatzdienst betrifft. Jetzt geht es darum, endlich zu Ergebnissen zu kommen. Es darf nicht darum gehen, dass einzelne Parteien Rosinen aus den Empfehlungen herauspicken. Es braucht ein stimmiges Gesamtmodell — für den Grundwehrdienst und für den Zivildienst.

Claudia Bauer: Die Kommission hat monatelang gearbeitet, Experten aus allen Bereichen der Gesellschaft waren eingebunden — Sozialpartner, Industrie, Miliz, Zivildienstorganisationen. So eine breite Basis bekommt man kaum zusammen. Und das Ergebnis liegt seit dem 20. Jänner auf dem Tisch. Das sind jetzt fast sechs Monate. Wertvolle Zeit ist verloren gegangen.