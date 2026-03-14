Meta plant laut Insidern drastischen Stellenabbau

Ein Datum für die Kürzungen sei noch nicht festgelegt und auch der genaue Umfang stehe noch nicht fest, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Führungskräfte hätten jedoch kürzlich hochrangige Manager über die Pläne informiert und sie angewiesen, mit Planungen für den Stellenabbau zu beginnen. Ein Sprecher von Meta wies den Bericht auf Anfrage zurück. „Dies ist eine spekulative Berichterstattung über theoretische Ansätze“, sagte Unternehmenssprecher Andy Stone.