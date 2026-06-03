„Watsche angedeutet“: Babler feuert gegen Kickl

Kickl: „... das hat niemandem geschadet!“

Und dann sagte der 57-Jährige den entscheidenden Satz: „Und wenn sie nicht gespurt haben, dann hat ein Lehrer, der noch eine Respektsperson gewesen ist, ein bisserl nachgeholfen – und das hat niemandem geschadet, wenn ich das so sagen darf!“ Kickl hob dabei kurz seine rechte Hand, die offenbar eine Ohrfeige darstellen sollte.