Denkmalgeschützte Holzwand mit 3D-Druck repariert

Für die letzten Arbeitsschritte war noch die Restauratorin gefordert: „Es ging um die farbliche Anpassung. Ich habe die Oberfläche mit einer Heizspachtel bearbeitet“, erklärt Woschitz, wie der Farbton des jahrhundertealten Holzes imitiert wird. Beim Einpassen wird schließlich noch ein wenig Acrylkleber aufgetragen, der in Zukunft rückstandsfrei auch wieder entfernt werden könnte.