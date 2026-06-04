Meister fixiert Einzug ins Halbfinale

Im vergangenen Jahr kürte sich der STC zum Bundesliga-Meister und auch heuer sind die Salzburger auf einem sehr guten Weg. Am Donnerstag gewannen sie in Schwaz auch das dritte Gruppenspiel und fixierten damit vorzeitig den Einzug ins Halbfinale. „Wir sind einfach eine richtig geile Truppe, haben auf und neben den Platz viel Spaß“, freute sich Benni Emesz, der sein Einzel gewann.