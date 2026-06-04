Meister fixiert Einzug ins Halbfinale

Der STC hat in der Tennis-Bundesliga der Herren am Donnerstag den Einzug ins Halbfinale fixiert. Die Salzburger gewannen auswärts bei Schwaz mit 6:3 und genießen somit in der Runde der letzten vier Heimrecht.
Im vergangenen Jahr kürte sich der STC zum Bundesliga-Meister und auch heuer sind die Salzburger auf einem sehr guten Weg. Am Donnerstag gewannen sie in Schwaz auch das dritte Gruppenspiel und fixierten damit vorzeitig den Einzug ins Halbfinale. „Wir sind einfach eine richtig geile Truppe, haben auf und neben den Platz viel Spaß“, freute sich Benni Emesz, der sein Einzel gewann.
Neben ihm schrieben auch Andrej Martin, Gabriel Schmidt und Maxi Neuchrist im Single an, zudem gab es noch Doppelsiege für Neuchrist/Kößler und Aichhorn/Schmidt. „Unser erstes großes Ziel haben wir erreicht, wir sind sehr glücklich“, meinte Schmidt.
Zum Abschluss gegen Steyr
Das Halbfinale werden die Salzburger am 27. Juni im Volksgarten bestreiten. Davor wartet zum Abschluss der Gruppenphase aber noch ein Heimspiel gegen Steyr am Samstag.
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