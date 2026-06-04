Rücken streikte! Karate-Talent zog Notbremse

Karateka Marina Vukovic hat ein schwieriges halbes Jahr hinter sich. Die Juniorenweltmeisterin von 2019 hatte zuletzt wieder mit ihrem Rücken zu kämpfen und nahm sich deshalb bewusst heraus, machte Reha. Die Rückkehr auf die Matte kann die Pinzgauerin kaum erwarten.
Irgendwann wurden die Schmerzen einfach zu groß. Marina Vukovic musste einen Schlussstrich ziehen. „Da habe ich mich entschieden, mich ein paar Monate nur auf Fitness und Physio zu konzentrieren“, erklärt die Karate-Juniorenweltmeisterin von 2019. In ihrer noch jungen Karriere hatte sie schon einmal mit Rückenproblemen zu kämpfen, diese kamen Ende des vergangenen Jahres erneut auf.
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