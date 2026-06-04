4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz

„Es ist einfach tragisch, was hier passiert ist“

Andrea Moser, Betriebsleiterin des Flugplatzes Nikolsdorf, berichtete im Gespräch mit der „Krone“, dass es sich bei den Opfern um vier Männer aus Österreich handle. An Bord waren demnach der Pilot bzw. Eigentümer der Maschine sowie drei Passagiere. „Es ist einfach tragisch, was hier passiert ist“, so die hörbar geschockte Betriebsleiterin.