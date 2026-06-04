Sogar eine echte Wienerin ist schon Gastpatientin

Gleich vorweg: Die Mehrheit aller Behandlungen in Spitälern und im niedergelassenen Bereich verläuft dank der hervorragenden Arbeit von Ärzten und Pflegepersonal trotz der strukturellen Herausforderungen vorbildlich. Kommt es aber zu Problemen, wird die Wiener Pflege- und Patientenanwaltschaft (WPPA) eingeschaltet.