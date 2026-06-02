600 km weit spürbar: Starkes Erdbeben vor Italien

Keine Notrufe bei der Feuerwehr

Das Beben ereignete sich etwa auf der Höhe des Küstenortes Paola in Kalabrien, gut drei Autostunden südlich von Neapel. Nach Angaben des Erdbebendienstes lag das Epizentrum im Meer. Zudem wurde eine Herdtiefe von rund 250 Kilometern gemessen.