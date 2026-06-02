„So etwas lernst du bei keinem Einsatztraining“

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie kommen mit Ihrem Auto in einer Winternacht von der Straße ab, landen mit dem Dach voran in einem eiskalten Bach. Sie sind kopfüber im Wagen eingeklemmt, es ist stockdunkel. Sie müssen sich mühsam über Wasser halten und haben keine Möglichkeit, Hilfe zu holen. Genauso ist es einer 25-Jährigen aus Bad Schallerbach am 24. Februar ergangen, als sie mit ihrem Opel Corsa in Fraham, vermutlich wegen Sekundenschlafs, von der Fahrbahn abkam und im Lengauer Bach landete.