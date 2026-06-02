Nach der Pause zeigten die starken Joker auf

Österreichs Nationalteam unter der Lupe von „Krone“-Redakteur Lukas Schneider ...
NOTENSCHLÜSSEL:
6 Weltklasse
5 sehr stark
4 stark
3 Durchschnitt
2 schwach
1 nicht sein Tag
0 zu kurz eingesetzt
Alexander Schlager: Note 4
Musste bei den drei Schüssen ans Aluminium zum Glück nie ernsthaft eingreifen, in Hälfte eins parierte er einmal stark.
Stefan Posch: Note 5
Startete gut in die Partie rein. Sein technischer Fehler hätte für Österreich teuer werden können. Ideales Zuspiel zum 1:0. Hätte sich noch mit einem Tor belohnen können.
Philipp Lienhart: Note 3
Bemüht beim Spielaufbau, bei Chaouats Stangenschuss kam er aber zu spät, hatte der Freiburger Glück.
David Alaba: Note 4
In den Zweikämpfen behielt der Kapitän stets die Oberhand. Seine Pässe fanden fast immer den richtigen Mitspieler.
Konrad Laimer: Note 3
Schaltete sich nicht nur einmal in die Offensive ein. Nach 37 Minuten war die Partie für ihn vorbei.
Nicolas Seiwald: Note 3
Im Zentrum vor dem Seitenwechsel nicht so präsent, wie man es normal vom Dauerläufer gewohnt ist. Steigerte sich in Hälfte zwei.
Xaver Schlager: Note 3
Den Leipziger sah man schon stärker. Bediente einmal mit einem tollen Antritt und Zuspiel Kalajdzic.
Romano Schmid: Note 3
Arbeitete gut nach hinten.
Michael Gregoritsch: Note 2
Fand nicht in die Partie.
Marcel Sabitzer: Note 5
Eiskalt beim 1:0, bewegte im Spiel sehr viel.
Marko Arnautovic: Note 2
An „Arnie“ lief das Spiel völlig vorbei.
Kevin Danso: Note 4
Körperlich enorm robust.
Sasa Kalajdzic: Note 4
Spielerisch trotz seiner Körpergröße richtig stark.
Phillipp Mwene: Note 3
Souverän.
Carney Chukwuemeka: Note 4
Hatte beim ersten Treffer seine Beine im Spiel, wirkte sehr spritzig.
Marco Friedl: Note 4
Machte ein starkes Spiel, hinten konsequent.
Paul Wanner: Note 4
Fügte sich sehr gut ein.
Alexander Prass: Note 0
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