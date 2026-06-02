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Die Noten zum WM-Test

Nach der Pause zeigten die starken Joker auf

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
02.06.2026 05:43
Mit dieser Elf startete Österreich gegen Tunesien in den letzten WM-Test.
Mit dieser Elf startete Österreich gegen Tunesien in den letzten WM-Test.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Nationalteam unter der Lupe von „Krone“-Redakteur Lukas Schneider ...

0 Kommentare

NOTENSCHLÜSSEL: 
6 Weltklasse
5 sehr stark
4 stark
3 Durchschnitt
2 schwach
1 nicht sein Tag
0 zu kurz eingesetzt

Alexander Schlager: Note 4

Musste bei den drei Schüssen ans Aluminium zum Glück nie ernsthaft eingreifen, in Hälfte eins parierte er einmal stark.

Alexander Schlager
Alexander Schlager(Bild: GEPA)

Stefan Posch: Note 5

Startete gut in die Partie rein. Sein technischer Fehler hätte für Österreich teuer werden können. Ideales Zuspiel zum 1:0. Hätte sich noch mit einem Tor belohnen können.

Philipp Lienhart: Note 3

Bemüht beim Spielaufbau, bei Chaouats Stangenschuss kam er aber zu spät, hatte der Freiburger Glück.

David Alaba: Note 4

In den Zweikämpfen behielt der Kapitän stets die Oberhand. Seine Pässe fanden fast immer den richtigen Mitspieler.

David Alaba
David Alaba(Bild: GEPA)

Konrad Laimer: Note 3

Schaltete sich nicht nur einmal in die Offensive ein. Nach 37 Minuten war die Partie für ihn vorbei.

Nicolas Seiwald: Note 3

Im Zentrum vor dem Seitenwechsel nicht so präsent, wie man es normal vom Dauerläufer gewohnt ist. Steigerte sich in Hälfte zwei.

Xaver Schlager: Note 3

Den Leipziger sah man schon stärker. Bediente einmal mit einem tollen Antritt und Zuspiel Kalajdzic.

Xaver Schlager
Xaver Schlager(Bild: GEPA)

Romano Schmid: Note 3

Arbeitete gut nach hinten.

Michael Gregoritsch: Note 2

Fand nicht in die Partie.

Marcel Sabitzer: Note 5

Eiskalt beim 1:0, bewegte im Spiel sehr viel.

Marko Arnautovic: Note 2

An „Arnie“ lief das Spiel völlig vorbei.

Kevin Danso: Note 4

Körperlich enorm robust.

Sasa Kalajdzic: Note 4

Spielerisch trotz seiner Körpergröße richtig stark.

Phillipp Mwene: Note 3

Souverän.

Carney Chukwuemeka: Note 4

Hatte beim ersten Treffer seine Beine im Spiel, wirkte sehr spritzig.

Marco Friedl: Note 4

Machte ein starkes Spiel, hinten konsequent.

Paul Wanner: Note 4

Fügte sich sehr gut ein.

Alexander Prass: Note 0

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