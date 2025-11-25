Das bedeuten die Farb-Codes in den USB-Anschlüssen

USB-Anschlüsse sind heute allgegenwärtig: am Handy-Netzteil, an Laptops, Computern, Spielkonsolen, Fernsehern und sogar im Auto. Wer sie sich genauer anschaut, entdeckt aber einen Unterschied – es gibt schwarze, weiße, blaue, türkise, rote und gelbe USB-Ports. Was das bedeutet und welcher sich wofür eignet? Krone+ hat die Antworten.
Bevor es den USB-Anschluss gab, herrschten in der Computerwelt düstere Zeiten: Es gab eine Vielzahl verschiedener Anschlüsse für unterschiedliche Geräte. Maus und Tastatur schloss man über die PS/2-Schnittstelle an, den Monitor über VGA, Peripherie über RS-323 und als besonders verhasst bleibt die breite und klobige parallele Druckerschnittstelle in Erinnerung. Heute ist fast nur noch USB im Einsatz – die Schnittstelle hat sich durchgesetzt. Wir verraten, wie sie das schaffte und was die Farb-Codes bedeuten.
