Das bedeuten die Farb-Codes in den USB-Anschlüssen

Bevor es den USB-Anschluss gab, herrschten in der Computerwelt düstere Zeiten: Es gab eine Vielzahl verschiedener Anschlüsse für unterschiedliche Geräte. Maus und Tastatur schloss man über die PS/2-Schnittstelle an, den Monitor über VGA, Peripherie über RS-323 und als besonders verhasst bleibt die breite und klobige parallele Druckerschnittstelle in Erinnerung. Heute ist fast nur noch USB im Einsatz – die Schnittstelle hat sich durchgesetzt. Wir verraten, wie sie das schaffte und was die Farb-Codes bedeuten.