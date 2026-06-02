So schnell wird aus Rosenkrieg ein Strafprozess

Schwere Vorwürfe erhob eine junge Frau in Kärnten gegen ihren Noch-Ehemann: Er sei ein Gewalttäter, hätte sie so schwer misshandelt, dass es sogar Narben gäbe! Dem Gatten drohte eine lange Haftstrafe – bis es beim Prozess plötzlich zur Wende kam. Und in einem anderen Verfahren ist ein Schüler als Radl-Räuber dran.
„Ich bin unschuldig“, stellt der Angeklagte gleich zu Beginn vor Richter Gernot Kugi klar. Die Vorwürfe gegen ihn sind allerdings massiv, könnten ihn auch hinter Gitter bringen.
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