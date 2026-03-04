Kuwait-Kampfjet schoss in der Luft drei US-F-15 ab

Abschuss durch „friendly fire“

Nach Angaben des US-Militärs wurden insgesamt drei Kampfjets des Typs F-15E „Strike Eagle“ abgeschossen. Zuerst schien dafür Feindbeschuss verantwortlich, dann aber wurde klar: Die kuwaitische Luftabwehr hat die Maschinen durch „friendly fire“ („Friendly Fire“ bezeichnet einen militärischen Zwischenfall, bei dem eigene – oder verbündete – Kräfte versehentlich von eigenen Truppen angegriffen oder abgeschossen werden, meist durch Fehlidentifikation, Anm.) per Luftraketen vom Himmel geholt.