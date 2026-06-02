Arnautovic: „Sind mit Schock ins Spiel gegangen“

„Es war natürlich ein kleiner Schock. Mit diesem Schock sind wir dann auch ins Spiel gegangen“, meinte Marko Arnautovic nach dem 1:0 im WM-Test gegen Tunesien über die Verletzung von Christoph Baumgartner. „Ich bin leider kein Doktor, ich kann nicht sagen, was er hat, aber ich denke, er wird bei der WM dabei sein“, bleibt der ÖFB-Rekordtorschütze trotz der Meldung optimistisch.