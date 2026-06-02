Rangnick: „Spiel hat ein paar Karten neu gemischt“

Rangnick schickte eine Mannschaft aufs Feld, die wohl – abgesehen vom kurzfristigen Baumgartner-Ausfall – in weiten Teilen als Einserformation beim WM-Auftakt gegen Jordanien vorgesehen war. Die Leistung dieser Auswahl ließ jedoch zu wünschen übrig. „In der ersten Hälfte haben wir nicht so gespielt, wie wir es normalerweise können. Vor allem das Passspiel im letzten Drittel war nicht sauber genug. Manchmal haben wir falsche Entscheidungen getroffen, und wir hatten auch bei den Aluminiumtreffern der Tunesier das nötige Glück“, sagte Rangnick.