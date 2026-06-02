78% der Grazer Ärzte haben keinen ÖGK-Vertrag

Bei mehr als 80 Prozent der Ärzte müsse man in Graz „extra zahlen“, heißt es auf einem Sujet der SPÖ. Stimmt das? Beinahe. Die „Krone“ hat bei der Ärztekammer nachgefragt. Tatsächlich haben 22,3 Prozent der Ärzte in Graz (ohne Zahnärzte) einen Vertrag mit der Österreichischen Gesundheitskasse. Bei knapp 78 Prozent „reicht“ also die E-Card für die meisten Versicherten nicht.