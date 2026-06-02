Schmerzexpertin: „Ist ein fehlgeleiteter Patient“

Gesetz: Assistierter Suizid ist in Österreich seit 2022 erlaubt. Für die Beantragung einer Sterbeverfügung muss die betroffene Person an einer unheilbaren, zum Tod führenden Krankheit oder an einer schweren, dauerhaften Krankheit mit anhaltenden Symptomen leiden. Zwei Ärzte, einer davon mit palliativ medizinischer Qualifikation, müssen Aufklärung leisten. Die Verfügung ist schriftlich bei Notar oder Patientenvertretung zu errichten.

Statistik: Jährlich nehmen sich in Österreich mehr als dreimal so viele Menschen das Leben, wie durch Verkehrsunfälle tödlich verunglücken. Im Jahr 2023 waren es 1212 Personen, davon 98 assistierte Suizide, 54 bei Frauen und 44 bei Männern.

Hilfe: Infos zu Suizidgedanken bei Depression, Warnsignalen und akute Hilfe:

Telefonseelsorge Tel.: 142, tägl. 0-24 Uhr www.telefonseelsorge.at

www.kriseninterventionszentrum.at Tel: 01 406 95 95

www.suizid-praevention.at (24-h-Hilfe)