Ganz im Ernst: So kommt der neue Nissan Juke!

Neben dem europäischen Elektro-Juke zeigte Nissan als weitere Schlüsselmodelle einen neuen X-Trail beziehungsweise Rogue mit e-Power-Hybridantrieb, den Geländewagen Xterra für die USA sowie eine neue Generation der Limousine Skyline für Japan. Die drei Leitmärkte Japan, USA und China sollen künftig die globale Entwicklung tragen, Europa, Indien und Afrika eine Rolle als wichtige Ergänzungsmärkte spielen. Im Premiumbereich wird außerdem die Marke Infiniti mit neuen und überarbeiteten Modellen gestärkt.