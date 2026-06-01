Staatsschutz beobachtet keinen Parlamentarier

Nun stelle sich die Frage, wer diese „Geschichte“ gestreut habe, sagte FPÖ-Chef Herbert Kickl am Montag in einer Aussendung. „Wer parlamentarische Mitarbeiter öffentlich in die Nähe einer Sicherheitsgefährdung rückt, beschädigt deren Ruf und berufliche Existenz. Wenn sich solche Vorwürfe dann als unbegründet herausstellen, hört man von den lautesten Anklägern plötzlich nichts mehr. Mit derselben Lautstärke, mit der die Verdächtigungen verbreitet wurden, ist jetzt eine Korrektur und Richtigstellung das Gebot der Stunde!“, sagte Kickl.