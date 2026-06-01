Hütter räumt ein: „Würde ich so nicht mehr machen“

Personelle Veränderungen im Sommer

Um sportlich wieder zulegen zu können, bedürfe es im Sommer allerdings einiger Kaderanpassungen, meinte Hütter. „Wir müssen an der einen oder anderen Stellschraube drehen und haben das Thema schon angeschoben“, sagte er – ohne Namen zu nennen. Aufgrund der WM im Sommer könne sich die endgültige Zusammenstellung der Mannschaft womöglich bis zum Ende der Transferperiode hinziehen, erklärte Krösche. Klar ist: „Wir wollen den Kader reduzieren und müssen Transfererlöse erzielen.“