Gipfeltreffen mit Rhein Fire: Vikings sind bereit!

Zwei Spiele, zwei Siege! Die Vienna Vikings sind perfekt in die neue American Football League Europe gestartet. In der zweiten Ausgabe von „Home of Football“ spricht Defensive Tackle Florian Sudi über die sportlichen Leistungen und Ambitionen. Außerdem nimmt General Manager Max Paatz Platz und spricht über seine bisherigen Erkenntnisse, nachdem er im Herbst das Amt übernommen hat.