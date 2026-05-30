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Lancia Gamma

Nicht alle Italo-Neuheiten ernten einen Shitstorm

Motor
30.05.2026 01:00
(Bild: Lancia Stellantis)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dieser Tage ist man gerne mal schockiert, wenn in Italien ein neues Auto gezeigt wird. Allerdings: Wenn es sich nicht gerade um den ersten elektrischen Ferrari handelt, kann man getrost hinschauen. Dieses Lebenszeichen einer anderen Traditionsmarke ist sehenswert.

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Die zwischenzeitlich todgeweihte Marke Lancia hat in ihrer Heimat Italien erste Bilder und Informationen zu ihrem neuen Modell Gamma vorgestellt. Der 4,67 Meter lange Fünftürer kombiniert leicht erhöhte Karosserieproportionen mit einer coupéhaft abfallenden Dachlinie. Prägnante Lichtsignaturen sowie in der C-Säule versteckte Fondtürgriffe verleihen dem Modell eine eigenständige Markenoptik und schaffen zugleich die gestalterische Nähe zum aktuell einzigen aktuellen Lancia-Modell, dem Lancia Ypsilon.

(Bild: Lancia Stellantis)

Wie den Ypsilon wird es auch den Gamma sowohl mit rein elektrischem Antrieb als auch als Mildhybrid geben. Die Hybridvariante setzt als Hauptantrieb auf einen Benziner mit 145 PS. Bei den Elektroversionen stehen drei Leistungsstufen zur Wahl: 170 kW/230 PS, 180 kW/245 PS sowie eine Allradversion mit 276 kW/375 PS. Die Einstiegsvariante mit kleiner Batterie soll bis zu 540 Kilometer Reichweite ermöglichen, die mittlere Version mit größerem Akku bis zu 740 Kilometer. Für die Topversion mit Allradantrieb nennt Lancia eine Reichweite von bis zu 675 Kilometern.

(Bild: Lancia Stellantis)

Produziert wird der Gamma im italienischen Werk Melfi für den europäischen Markt. Nach dem Sommer soll der Marktstart in Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und den Benelux-Staaten erfolgen. Ob und in welchen weiteren europäischen Ländern Lancia sein Comeback feiern wird, ist weiterhin offen. 

Eigentlich war mit der Neuauflage des Ypsilon im Jahr 2024 auch die Rückkehr nach Deutschland geplant, die bislang jedoch aussteht. Österreich steht gar nic hat erst auf der Liste.

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