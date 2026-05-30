Nicht alle Italo-Neuheiten ernten einen Shitstorm

Wie den Ypsilon wird es auch den Gamma sowohl mit rein elektrischem Antrieb als auch als Mildhybrid geben. Die Hybridvariante setzt als Hauptantrieb auf einen Benziner mit 145 PS. Bei den Elektroversionen stehen drei Leistungsstufen zur Wahl: 170 kW/230 PS, 180 kW/245 PS sowie eine Allradversion mit 276 kW/375 PS. Die Einstiegsvariante mit kleiner Batterie soll bis zu 540 Kilometer Reichweite ermöglichen, die mittlere Version mit größerem Akku bis zu 740 Kilometer. Für die Topversion mit Allradantrieb nennt Lancia eine Reichweite von bis zu 675 Kilometern.