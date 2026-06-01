Brite fror Beine ein – weil er Amputation wollte

Geld von Versicherungen kassiert

Denn wie die Behörden Jahre später herausfinden sollte, war der Chirurg selbst daran schuld, dass er die Gliedmaße verlor: Eine Amputation war sogar ein großer Herzenswunsch. Deshalb hatte er seine Beine mit Trockeneis eingefroren, um dieses Ziel zu erreichen. Bereits ein halbes Jahr nach dem Vorfall war Hopper mit Beinprothesen wieder als Chirurg tätig. Von zwei Versicherungen bekam er zudem 466.000 Pfund (rund 540.000 Euro) wegen seiner Behinderung.